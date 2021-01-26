Иерусалим, , 17:58 — REGNUM Восемь противников действующих в Израиле карантинных мер задержаны полицией, 26 января сообщает Anadolu.

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Акция протеста прошла в районе Меа-Шеарим в Иерусалиме. Её участники требовали отменить карантин, введенный 27 декабря 2020 г. для противодействия распространению коронавируса.

Протестующие перекрыли дороги мусорными контейнерами, устроили поджоги, а когда приехали полицейские, закидали их камнями и яйцами. Силовики пустили в ход водомёты.

«Карантинные меры слишком преувеличены. [Полиция] любит поругаться с ультраортодоксальными евреями, — сказал один из участников протестов. — Все их действия сводятся к избиению людей и применению водомётов. Подобное происходит вот уже две недели. Мы будем бороться до конца».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 26 по 31 января 2021 г. Израиль приостановил полёты гражданской авиации в рамках борьбы с COVID-19.

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