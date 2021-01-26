Кэри, США, , 17:54 — REGNUM Компания Epic Games вернёт недовольным геймерам деньги за костюм Терминатора Т-800 в игре Fortnite. Об этом сообщалось 25 января на официальном сайте проекта.

Разработчики Fortnite отметили, что специальная эмоция «Киберприветствие» не является встроенной в костюм Т-800, и что её придётся покупать отдельно. Вернуть деньги за экипировку Терминатора можно будет до 25 февраля 2021 года.

Напомним, Fortnite — это популярная «королевская битва» от американской студии Epic Games. От других представителей жанра она отличается наличием яркого визуального стиля и полноценной механики строительства различных объектов.

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