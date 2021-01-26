Париж, 26 января 2021, 17:49 — REGNUM Французское издательство Focus Home Interactive перенесло релиз трёх своих игр. Об этом 26 января сообщает «Игромания», ссылаясь на финансовую отчётность компании.
Издательство перенесло релиз Hood: Outlaws & Legends, Warhammer 40k: Age of Sigmar и консольных версий Insurgency: Sandstorm — новые дата выхода игр пока не сообщаются. Причиной послужила затянувшаяся пандемия коронавируса.
Напомним, Focus Home Interactive — это французская компания, выступающая издателем многих популярных видеоигр (Vampyr, Call of Cthulhu, Styx). Она также является разработчиком нескольких проектов серии Cities XL.
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