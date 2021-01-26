Копенгаген, , 17:42 — REGNUM Новая игра про Джеймса Бонда от IO Interactive может стать первой частью трилогии. Об этом 25 января в интервью изданию dr. dk сообщил директор студии Хакан Абрак.

Разработчик отметил, что IO Interactive работает над полностью самостоятельной историей о Джеймсе Бонде, которая не будет основана ни на одном из фильмов. По его словам, идей для новых приключений агента 007 уже хватает на целую трилогию игр.

Напомним, датская студия IO Interactive наиболее известна по серии стелс-экшенов Hitman. Релиз третьей (финальной) части франшизы состоялся 20 января 2021 года.

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