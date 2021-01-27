Вашингтон, , 09:02 — REGNUM Афро‑ и латиноамериканцы получают вакцину от COVID-19 значительно реже, чем белые американцы. Правозащитники обвиняют власти и госпитали США в том, что они не обеспечили равный доступ к вакцине. Об этом 26 января сообщает CNN.

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Аналитики CNN проанализировали данные в 14 штатах и выяснили, что в среднем вакцинация проходит в два раза чаще среди белых, чем среди афро‑ и латиноамериканцев.

Анализ выявил, что уже 4% белого населения получили вакцину. Этот показатель в 2,3 раза выше, чем данные афроамериканского населения, которые показывают 1,9%. Среди латиноамериканцев вакцину получили только 1,8% населения.

Смертность среди афро‑ и латиноамериканцев от COVID-19 в три раза выше, чем смертность среди белого населения, согласно данным центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Эксперты в области здравоохранения утверждают, что правительство может ликвидировать неравенство путем укрепления связей с лидерами афро‑ и латиноамериканских общин.

Напомним, что за последние 24 часа в США умерли 1758 пациентов с диагнозом COVID-19. Всего с начала пандемии коронавируса на территории США зарегистрировано свыше 421 тыс. смертей, связанных с заражением коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, США остаются на первом месте в мире по масштабам заражения COVID-19 и количеству вызванных им смертей.