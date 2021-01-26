Кострома, , 17:37 — REGNUM Общественной палате Костромской области необходимо стать публичнее и начать принимать участие в обсуждении резонансных городских событий. Таким мнением в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM поделилась член Общественной палаты региона Алла Брагина.

Общественная палата Adm44.ru

«Деятельность Общественной палаты безусловно нужно сделать более открытой. Это необходимо хотя бы для сохранения и упрочнения статуса ОП, чтобы костромичи понимали, что мы существуем не для красоты. В Общественной палате решается много разноплановых вопросов, большинство из которых непосредственно касаются жизни костромичей. И они должны видеть эту работу. В то же время сказать, что наша Общественная палата совсем непублична, нельзя. Информация о ней публикуется в нескольких костромских газетах, я лично давала интервью о своей работе в печатном СМИ и на телевидении. Но сейчас мало кто читает газеты и смотрит телевизор. Жизнь сосредоточена в интернете, присутствие в нем необходимо упрочнить и усилить. Таким способом можно найти отклик и у нашего будущего — молодёжи, которая тоже настроена на общественную работу и может быть полезна».

Поводом для разговора послужило заявление директора костромского филиала российского просветительско-обучающего общества «Знание» Александра Максименко о том, что Общественная палата региона «окуклилась» и не выполняет прямых обязанностей, из-за чего гражданское общество в регионе пребывает в «состоянии противостояния». Алла Брагина считает, что лидерам общественного мнения и членам Общественной палаты необходимо «сесть за стол переговоров, поскольку время, когда работали крики и изоляция, прошло».

«Я считаю, что Общественная палата должна принимать активное участие в обсуждении резонансных событий Костромы. С одной стороны, я согласна в том, что диалог и площадка для обсуждения должны быть. Вместе с тем, я считаю что винить ОП в том, что гражданское общество Костромы пребывает в состоянии противостояния неправильно. Сами общественники и некоторые лидеры общественного мнения не готовы к диалогу — им проще закричать «меня не слышат», а не послать письмо с предложением встретиться. Они тоже не проявляют готовности к диалогу. Но я думаю время, когда работали крики и изоляция, прошло. Нам всем вместе нужно садиться за стол переговоров».

Напомним, что в списке членов Общественной палаты Костромской области VI созыва значится 42 человека, 14 из них назначены губернатором, ещё 14 утверждены Костромской областной думой. От общественных объединений региона избраны ещё 14 членов. С 2013 года председателем Общественной платы является Юрий Цикунов. На сайте Общественной палаты за весь 2020 год выложены всего три новости.

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