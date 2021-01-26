Стокгольм, , 17:31 — REGNUM В зоопарке шведского города Бороса усыпили 17-летнюю тигрицу Настасью, зараженную коронавирусом, сообщает 26 января телеканал SVT.

Отмечается, это первый в Швеции случай заражения коронавирусом представителя семейства кошачьих.

На данный момент в зоопарке наблюдают за несколькими львами, у которых также выявлено заражение коронавирусом.

Медики не исключают, что хищники заразились от сотрудников зоопарка, так как у троих из них было выявлено заболевание COVID-19.