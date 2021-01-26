Будапешт, , 17:31 — REGNUM В раннем доступе Steam состоялся релиз тактической игры King Arthur: Knight’s Tale. Об этом сообщается 26 января на официальной странице проекта в магазине.

По словам разработчиков, игра пробудет в раннем доступе от трёх до семи месяцев. За это время они планируют «отладить механики и настроить баланс».

Напомним, King Arthur: Knight’s Tale — это тактическая игра в жанре тёмного фэнтези. В ней геймерам предстоит собрать Рыцарей круглого стола, чтобы дать отпор Королю Артуру, который превратился в чудовище.

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