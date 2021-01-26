Москва, , 17:29 — REGNUM На протяжении февраля в Москве вероятны резкие перепады температурного режима. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, передаёт телеканал «Москва 24».

Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

Несмотря на это, температурный режим все равно ожидается на уровне выше климатической нормы. Что касается ближайших дней, то оттепель в столице продлится до 27 января, после чего температура начнет падать. Тем не менее таким сильных морозов как в первой половине января в столице больше не предвидится.

«Мы живем в период потепления климата, изменчивость даже внутримесячной погоды становится все более значимой», — заявила Позднякова.

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