Санкт-Петербург, , 17:31 — REGNUM В Санкт-Петербурге осудили заведующую отделением физиотерапии и функциональной диагностики, а также старшую медицинскую сестру отделения главной инфекционной больницы имени Боткина за крупное мошенничество с «мертвыми душами» в 4 млн рублей. Об этом 26 января сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Боткинская больница Санкт-Петербурга Елена Молчанова © ИА REGNUM

На скамье подсудимых по обвинению в совершении преступления, попадающего под ч .4 ст.159 УК РФ («Мошенничество»), оказались заведующая отделением физиотерапии и функциональной диагностики Людмила Перетрухина и старшая медицинская сестра отделения физиотерапии Елена Журавская.

По версии следствия, в 2008 году они разработали план, согласно которому они наймут «своих» людей на две вакантные должности санитарок (уборщиц) отделения. Подразумевалось, что новые сотрудники работать не будут, а вот зарплата им начисляться будет.

В результате заведующая отделением и старшая медсестра получили более 3,6 млн рублей, которыми распорядились по своему усмотрению. Рассмотрев дело в отношении Перетрухиной и Журавской, суд признал, что они причинили больнице материальный ущерб в особо крупном размере.

Кроме того, в суде было установлено, что Людмила Перетрухина в период с 2008 по 2018 год совершала служебный подлог, поскольку подписывала табели «мертвых душ» о выполненной работе. Благодаря чему бухгалтерия больницы и начисляла заработную плату.

«Подсудимые вину не признали», — уточнили в ОПС.

Суд назначил наказание Перетрухиной по ч. 4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком один год, а по ч. 1 ст.292 УК РФ на основании п. а ч. 1 ст.78 УК РФ Перетрухина освобождена от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Журавской судом было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно с испытательным сроком в один год.

«Суд взыскал с Перетрухиной и Журавской солидарно в пользу СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина» 3 630 621,59 рубля», — подытожили в пресс-службе.