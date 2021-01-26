Челябинск, , 17:11 — REGNUM В Челябинской области за 2020 год сократилось количество зарегистрированных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

По сравнению с 2019-м уменьшение составило почти 5%. Число особо тяжких снизилось на 18%. В то же время на 26% выросло число случаев мошенничества.

Губернатор региона Алексей Текслер полагает, что со случаями мошенничества придётся сталкиваться всё больше и больше. Он добавил, что одна из основных задач заключается в противодействии этим преступлениям.