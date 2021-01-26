Ростов-на-Дону, , 17:09 — REGNUM Одна школа и один детский сад закрыты из-за COVID-19 в Ростовской области. В целом ситуация по коронавирусу в образовательных организациях оценивается как благополучная. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба 26 января главный государственный санитарный врач региона Евгений Ковалёв.

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Так, на дистанционное обучение переведены ученики одной школы в Мартыновском районе и 41 класса в 29 школах. Временно закрыт один детский сад в Неклиновском районе и девять групп в девяти дошкольных учреждениях.

«В дошкольных организациях за третью неделю 2021 года заболеваемость снизилась по сравнению с предшествующей неделей с 23 до 16 случаев у детей, среди персонала осталась практически на прежнем уровне — с 42 до 41 случая. В школах отмечается незначительный прирост заболеваемости. Прошло две недели после того, как начались занятия, прошёл инкубационный период. Среди детей заболеваемость увеличилась с 86 до 100 случаев, среди персонала — с 80 до 103 случаев», — уточнил спикер.

Ковалёв считает необходимым проанализировать ситуацию с материально-техническим оснащением образовательных учреждений и принять дополнительные меры по предупреждению COVID-19. В частности, обратить внимание на утренние фильтры, работу средств обеззараживания воздуха, проведение регулярной дезинфекции, ношение масок.