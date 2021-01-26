Вашингтон, , 17:06 — REGNUM Твиттер временно заблокировал аккаунт Майкла Линделла, генерального директора My Pillow, после того, как он продолжил утверждать, что Дональд Трамп выиграл выборы США. Об этом 26 января сообщает FOX59.

Твиттер решил заблокировать Линделла за «повторяющиеся нарушения» политики в отношении манипуляции платформой и спама, сообщил представитель социальной сети. Политика в отношении манипуляции платформой и спама была введена компанией в сентябре 2020 и направлена на борьбу с дезинформацией.

Лидделл, сторонник Трампа, продолжил утверждать, что президентские выборы были сфальсифицированы даже после того, как администрация президента Джо Байдена заняла Белый дом.

После протестов в Капитолии США 6 января Твиттер заблокировал более 70 тыс. аккаунтов. Социальная сеть также навсегда заблокировала аккаунт экс-президента Дональда Трампа за «подстрекательство к мятежу».