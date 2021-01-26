Тамбов, , 17:00 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 26 января.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась – все новости»

Всего в регионе скончались 256 человек.

Выписаны после выздоровления были 20 тыс. 138 человек, в том числе 175 — за последние сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тамбовской области за сутки выявлены 155 новых носителей коронавируса