Тамбов, , 16:58 — REGNUM В Тамбовской области 26 января подтверждено 155 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Это на три меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области зарегистрированы 21 тыс. 777 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 20 тыс. 138 пациентов, в том числе 175 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 256 человек.

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