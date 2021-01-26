Вашингтон, , 16:52 — REGNUM За сутки в США зарегистрировано более 1,7 тыс. летальных исходов заражения коронавирусом, сообщает 26 января университет Джонса Хопкинса, объединяющий данные властей, СМИ и иных открытых источников.

По данным университета, за последние 24 часа в США умерли 1758 пациентов с диагнозом COVID-19.

Всего с начала пандемии коронавируса на территории США зарегистрировано свыше 421 тыс. смертей, связанных с заражением коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, США остаются на первом месте в мире по масштабам заражения COVID-19 и количеству вызванных им смертей.

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