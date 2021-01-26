Калуга, , 18:02 — REGNUM В Калужской области в 202 — году более 600 волонтёров оказывали социальную помощь 33 тысячам пациентов с коронавирусом. Об этом 26 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства .

Ежедневно отрабатываются десятки заявок. В настоящее время организована работа горячей линии. Бесплатные лекарственные средства доставлены на дом 17 тыс. 268 больным ковидом на общую сумму 27,9 млн рублей. Порядка 380 волонтёров-медиков участвуют в борьбе с коронавирусной инфекцией непосредственно в организациях здравоохранения области, проводят просветительскую работу с населением. С октября 2020 года многие студенты старших курсов и ординаторы Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского и Обнинского института атомной энергетики НИЯУ МИФИ проходят практическую подготовку в медицинских учреждениях региона. Волонтёры трудятся в поликлинических call-центрах, проводят термометрию, заполняют карты пациентов.

Для удовлетворения возросшей потребности медицинских учреждений в автотранспорте 19 автомобилей предоставили волонтёры, семь автомобилей — агрегаторы такси.

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