Вашингтон, , 16:47 — REGNUM За сутки в США выявлено 147 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 26 января университет Джонса Хопкинса, объединяющий данные властей, СМИ и иных открытых источников.

По этим данным, за 24 часа в США зарегистрировано 147 254 новых случая заражения коронавирусом.

С учетом этих данных, всего с начала пандемии в США заразились коронавирусом более 25 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, США остаются на первом месте в мире по числу заражений COVID-19 и летальных исходов вызванных этим заболеваний.

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