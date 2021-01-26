Химки, Московская область, , 16:37 — REGNUM В Московской области 26 января открылась новая транспортная развязка, соединяющая две части города Химки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Путин и Андрей Воробьёв на открытии новой транспортной развязки в Химках Kremlin.ru

В церемонии запуска автомобильного движения приняли участие президент России Владимир Путин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Репинская развязка соединит «старые» Химки с новыми спальными районами. Ранее преодолеть барьер в виде Ленинградского шоссе и железной дороги было непросто. На проблему в 2019 году пожаловались главе государства местные жители.

Путин поблагодарил рабочих, принимавших участие в строительстве, и отметил, что в целом в дорожной сфере в 2020 году поставленные задачи были выполнены. Впереди дорожников ожидает много работы — подготовлены большие планы по «сшиванию» страны.

Также Путин принял приглашение посетить церемонию открытия движения на всей протяженности Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Она намечена на июль 2021 года.