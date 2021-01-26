Екатеринбург, , 16:43 — REGNUM В исправительных учреждениях Свердловской области изъяли 1159 сотовых телефонов за 2020 год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального главка ФСИН.

Операторам связи были отправлены запросы на блокировку 1607 абонентов. Работникам колоний удалось задержать 38 человек, которые занимались доставкой запрещённых предметов заключённым. Оштрафованы 27 человек.

«Установлено и перекрыто 76 каналов доставки средств сотовой связи и комплектующих к ним», — сообщили в службе.

В некоторых колониях установили оборудование, блокирующее сигнал мобильных телефонов и интернета.

Как сообщало ИА REGNUM, в свердловских исправительных учреждениях уменьшилось количество заключённых.

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