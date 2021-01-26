Кострома, 26 января 2021, 16:23 — REGNUM Костромские пенсионеры заражаются коронавирусом, оставаясь на самоизоляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал главный санитарный врач Костромской области Александр Кокоулин.
По мнению врача, эпидемиологическую картину в данном случае портят родственники пожилых людей, активно навещающие их на самоизоляции.
Отметим, что новогодние праздники не принесли большого увеличения темпов прироста заражённых SARS-CoV-2 в регионе. По данным на 26 января в Костромской области зарегистрировали 16,8 тысячи заражённых, 13,8 тысяч из них выздоровели и 278 человек скончались. Грядущие праздники 23 февраля и 8 марта «большой обеспокоенности» у Роспотребнадзора не вызывают. Подъёма заболеваемости коронавирусом в области ждут к началу февраля, так как именно на это время приходится пик заболеваемости другими инфекциями — ОРВИ и гриппом.
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