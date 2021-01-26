Кострома, , 16:23 — REGNUM Костромские пенсионеры заражаются коронавирусом, оставаясь на самоизоляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал главный санитарный врач Костромской области Александр Кокоулин.

В.Е. Маковский — фрагмент картины «Тет-а-тет»

«Если соотнести цифры по количеству заболевших и количеству людей, принадлежащих к данной возрастной группе, показатели среди пенсионеров сейчас самые большие. Это 423,7 заражённых на 10 тысяч населения», — сказал Кокоулин.

По мнению врача, эпидемиологическую картину в данном случае портят родственники пожилых людей, активно навещающие их на самоизоляции.

«В большинстве своём пенсионеры соблюдают самоизоляцию, но вот ограничить их посещение родственниками, друзьями и знакомыми не получается. Здесь сказывается и психологический момент — самоизоляция для пожилых граждан действует третий месяц, находиться всё это время без общения им трудно. Пользуясь случаем, я всё-таки прошу родственников пенсионеров помнить, что пожилые люди со слабым иммунитетом сейчас остаются в группе риска. По возможности нужно стараться организовывать общение без личных визитов», — добавил Кокоулин.

Отметим, что новогодние праздники не принесли большого увеличения темпов прироста заражённых SARS-CoV-2 в регионе. По данным на 26 января в Костромской области зарегистрировали 16,8 тысячи заражённых, 13,8 тысяч из них выздоровели и 278 человек скончались. Грядущие праздники 23 февраля и 8 марта «большой обеспокоенности» у Роспотребнадзора не вызывают. Подъёма заболеваемости коронавирусом в области ждут к началу февраля, так как именно на это время приходится пик заболеваемости другими инфекциями — ОРВИ и гриппом.

Читайте ранее в этом сюжете: Темпы вакцинации в Костромской области призвали увеличивать в разы