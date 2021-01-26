Владимир, , 16:14 — REGNUM Во Владимирской области 26 января подтверждено 150 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 22 тыс. 743 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 19 тыс. 957 пациентов, в том числе 120 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 648 человек.

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