Загреб, , 16:57 — REGNUM В Хорватии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 6208 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 448 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 23 человека скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 26 января.

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К аппаратам-ИВЛ подключено 139 пациентов. Согласно новым официальным данным, число активных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 2510.

В Хорватии 229 502 человек заразились коронавирусом с начала пандемии 25 февраля 2020 года, а общее число скончавшихся составляет 4882.

Напомним, что раннее 25 января в Хорватии было подтверждено 134 новых случая заражения коронавирусной инфекцией и 32 смертельных случая.