Москва, , 16:01 — REGNUM Прибывающие в Объединённые Арабские Эмираты авиапассажиры, в том числе граждане России, должны будут соблюсти недельный карантин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в иммиграционной службе этого государства.

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Собеседник напомнил, что посетить страну российские граждане могут с 27 января, воспользовавшись действующим безвизовым режимом.

«Россиянам, как и любым прибывающим в Доху авиапассажирам, согласно действующим правилам в связи с пандемией коронавируса, будет необходимо провести одну неделю на карантине в гостинице и пройти повторно ПЦР-тестирование», — пояснил источник.

Напомним, строгие карантинные ограничения будут действовать в Катаре до середины февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 января России возобновит авиасообщение сразу с четырьмя странами. Помимо Катара это Финляндия, Вьетнам и Индия. Рейсы из Москвы в Доху будут совершаться три раза в неделю.