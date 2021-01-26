Москва, , 15:51 — REGNUM Генеральным секретарём Всемирной туристской организации (UNWTO) с 2022 года избран Зураб Пололикашвили. Такое решение принято на заседание Исполнительного совета организации в Мадриде, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

На пост генсека UNWTO претендовали два кандидата — ныне действующий глава Зураб Пололикашвили и Май Аль Халиф, президент Управления культуры и древностей Бахрейна. В ходе тайного голосования Пололикашвили получил 76% голосов.

Официально Пололикашвили вступит в должность на второй четырехлетний срок (с 2022 по 2025 год) в конце 2021 года на 24-й сессии Генеральной ассамблеи UNWTO, которая состоится в Марокко.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года Россия впервые принимала крупнейший в мире форум туриндустрии. Генеральная ассамблея Всемирной туристской организации ООН состоялась в Санкт-Петербурге.

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