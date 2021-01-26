Екатеринбург, , 15:53 — REGNUM В исправительных учреждениях Свердловской области снизилось количество заключённых. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского главка ФСИН.

По данным на начало 2021 года, в колониях области содержалось более 21,6 тыс. человек. Это меньше на 8,39%, нежели было в январе 2020 года (более 23,6 тыс.).

Сейчас на учёте службы состоят более 14,6 тыс. осужденных без лишения свободы. В 2020 году удалось трудоустроить более 7,5 тыс. осужденных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за коронавируса в учреждениях ГУФСИН были введены ограничения. В частности, заключённым запрещалось назначать свидания.