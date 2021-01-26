Джакарта, , 15:45 — REGNUM Национальной полиции Индонезии удалось идентифицировать ещё двоих погибших при крушении самолета Sriwijaya Air, сообщает Detik.

«Еще две жертвы были идентифицированы сегодня», — заявил глава полицейского госпиталя Асеп Хендрадиана в Джакарте 26 января 2021 года.

Полиция Индонезии установила личности двух погибших детей при крушении самолета.

Всего в Индонезии опознаны тела 53 погибших при крушении лайнера Sriwijaya Air. Погибших удалось идентифицировать с помощью ДНК и отпечатков пальцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция Индонезии идентифицировала 53 жертвы авиакатастрофы.

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