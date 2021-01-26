Самара, , 16:10 — REGNUM Бывшего начальника первого сетевого района АО «ПТС» осудили за коммерческий подкуп в Самаре. Об этом 26 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

В суде было установлено, что зимой 2019 года подсудимый незаконно получил от инженера коммерческой фирмы, который действовал в рамках оперативный эксперимента, 70 тысяч рублей (общая сумма подкупа составляла 150 тысяч рублей).

При этом, считают следователи, он действовал по предварительному сговору с исполнительным директором АО «ПТС». За эти деньги он должен был дать разрешение на фактическое технологическое подключение строительного объекта к системе теплоснабжения до выполнения установленных правилами подключения необходимых процедур.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам коммерческого подкупа.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на три года шесть месяцев условно, с испытательным сроком на три года.

Сообщается, что сейчас в суде рассматривается уголовное дело в отношении исполнительного директора АО «ПТС».

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