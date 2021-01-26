Москва, , 15:37 — REGNUM Снятие очередных ограничений на въезд и выезд из России вряд ли поможет скорому восстановлению туризма, поскольку важной составляющей является спрос на путешествия, который заметно снизился ввиду сокращения доходов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Наталия Аседова.

Туристы в отеле. Турция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Кроме того, туристам необходимо некоторое время на то, чтобы психологически справиться со страхом, поэтому даже при открытых границах туризм не будем массовым при сохранении рисков заражения коронавирусом.

Более высокие требования к соблюдению санитарных норм ведут к дополнительным издержкам со стороны отелей, что приводит к увеличению стоимости проживания.

Также в ряде стран могут быть введены некоторые ограничения, новые требования законодательства к туристам, что, несомненно, приведет к росту расходов отдыхающего. Кроме того, в настоящее время существуют требования для предоставления справки об отсутствии коронавируса, что также увеличивает расходы туристов на путешествия.

Если говорить непосредственно об отдыхе на юге России, то на этапе раннего бронирования туров стоимость отелей на лето 2021 года уже увеличилась от 3% до 20% по сравнению с данными 2020 года, что существенно бьёт по карманам граждан», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия снимает ограничения на въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара, авиасообщение с которыми возобновится с 27 января. Россияне также могут выехать в эти страны.

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