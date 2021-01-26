Бамако, , 16:04 — REGNUM Школы в Мали вновь открылись в понедельник, 25 января. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на заявление представителя министерства здравоохранения Мали в столице страны, Бамако.

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По его словам, в Мали были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности учащихся.

Представителя министерства здравоохранения также добавил, что в школах начнут преподавать 20-минутный урок осведомленности о здоровье в течение всей этой недели.

В министерстве образования также планируют направить должностных лиц в школы для обеспечения полного соблюдения протоколов здравоохранения.

Напомним, к настоящему времени в Мали зарегистрировано почти 8000 случаев заражения коронавирусом и 323 случая смерти.