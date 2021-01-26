Волгоград, , 15:45 — REGNUM 229 единиц высокоточного диагностического и лечебного оборудования получили в 2020 году детские поликлиники Волгоградской области. Всего было доукомплектовано 39 медицинских учреждений, сообщили ИА REGNUM 26 января в пресс-службе администрации

Восемь волгоградских детских поликлиник были капитально отремонтированы, в 36 медучреждениях выполнена перепланировка внутренних пространств. На укрепление материальной базы было направлено 369 млн рублей. На эти средства для 39 поликлиник закупили 30 аппаратов УЗИ, 45 единиц офтальмологического оборудования, аппарат МРТ — в общей сложности 229 единиц дорогостоящей техники.

Поставка техники осуществлялась в рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» нацпроекта «Здравоохранение».