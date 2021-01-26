Нижний Новгород, , 15:26 — REGNUM Частные медицинские центры в Балахнинском районе Нижегородской области незаконно выдавали гражданам медицинские справки для оформления лицензий на приобретение оружия. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По информации надзорного органа, в результате проведенной Балахнинской городской прокуратурой проверки выяснилось, что три частных клиники брали анализы для химико-токсилогического исследования у местных жителей, желающих получить разрешение на покупку оружия.

В результате против руководства медицинских учреждений возбуждено шесть дел об административных правонарушениях. В отношении них прокуратура внесла представления о привлечении к ответственности.

ИА REGNUM напоминает, что 12 октября 2020 года 18-летний житель поселка Большеорловское Данил Монахов выстрелил из охотничьего ружья в свою бабушку, потом в соседа, а затем открыл беспорядочную стрельбу по прохожим на улице.

В результате нападения скончались четыре человека, включая пожилую родственницу стрелка, а еще двое получили тяжелые ранения.

Утром 13 октября подозреваемый был найден мертвым на окраине поселка.

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