Душанбе, , 15:21 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал жителей республики соблюдать санитарные требования при посещении мечетей. Об этом он заявил 26 января во время послания парламенту.

Глава государства посоветовал проявлять осторожность во время пятничного намаза. Рахмон пригрозил снова закрыть мечети в случае нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Напомним, мечети Таджикистана планируется открыть с 1 февраля 2021 года. Ранее власти республики закрыли все религиозные учреждения еще в апреле 2020 года.

По официальным данным, с 30 декабря в Таджикистане не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.

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