Москва, , 15:21 — REGNUM В Москве началось инновационного научно-технологического центра Московского государственного университета (МГУ) «Воробьёвы горы». Об этом 26 января сообщает сайт Стройкомплекса Москвы.

Место начавшейся стройки посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Он напомнил, что вуз накануне отметил день рождения.

«И чтобы такая годовщина не исчезла бесследно, по поручению президента России мы начинаем строительство крупнейшего научно-технологического кластера Москвы и, пожалуй, самого крупного инновационного проекта МГУ за всю его историю», — цитирует слова мэра портал.

Строительство начнётся с главного и самого большого корпуса кластера, имеющего символическое название «Ломоносов». Мэр надеется, что работы будут завершены через два года.