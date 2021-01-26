Джакарта, , 15:15 — REGNUM В Индонезии прививку от коронавируса получили 179 тысяч медицинских работников, сообщает CNN Indonesia.

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Председатель комитета по борьбе с коронавирусом и восстановлению национальной экономики Индонезии Аирлангга Хартарто заявил, что власти оптимистично настроены в отношении вакцинации 1,3 млн медицинских работников.

По словам Аирлангга Хартарто, количество вакцинированных в этом месяце людей составило 29,9%. Правительство планировало провести вакцинацию 598 483 медицинских работников в январе 2021 года. Между тем до конца февраля 2021 года запланировано привить 888 282 человека.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо также заявил, что ежедневно вакцину от коронавируса могут получать миллион граждан страны.

Согласно заявлению властей, вакцинация в Индонезии пройдет в две волны. Первая волна вакцинации продлится с января по апрель 2021 года. За это время планируется привить 1,3 млн медицинских работников, 17,4 млн государственных служащих и 21,5 млн пожилых людей.

Вторая волна вакцинации пройдет с апреля 2021 года по март 2022 года. Планируется привить 63,9 млн граждан из группы риска. После этого вакцину получат оставшиеся 77,4 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии созвал ограниченное совещание, чтобы обсудить число случаев заражения коронавирусом в стране.

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