Тбилиси, , 15:16 — REGNUM В Грузии в связи со снятием ограничений на международные пассажирские авиарейсы ужесточат порядок въезда для всех, кто прибывает из-за границы. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 26 января сообщил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья, ведущий эпидемиолог страны Амиран Гамкрелидзе в ходе брифинга.

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Как рассказал врач, с 1 февраля, когда будет возобновлено авиасообщение, все прибывающие в Грузию обязаны будут представить справку с отрицательными результатами теста на коронавирус.

«От тех, кто прошел полный курс вакцинации, по прибытии в страну справка не потребуется. Остальным нужно будет обязательно представить ПЦР-тест, сделанный за последние 72 часа», — сказал Гамкрелидзе.

Он добавил, что учитывать будут те вакцины, которые прошли регистрацию во Всемирной организации здоровья. Соответствующее постановление, по словам врача, скоро будет опубликовано.

Напомним, ранее в правительстве Грузии объявили о постепенной отмене карантинных мер, действующих с 28 ноября 2020 года. 1 февраля снимается большинство ограничений по всей стране, кроме Тбилиси, Рустави и Кутаиси. В этих городах действие карантинных мер продлили до 1 марта.

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