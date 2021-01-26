Москва, , 15:15 — REGNUM Ученый, профессор, бывший главный санитарный врач России Евгений Беляев ушел из жизни в возрасте 83 лет. Об этом 26 января сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Санитарно-эпидемиологическая служба РФ понесла невосполнимую утрату — 25 января на 84-м году жизни скончался ученый, организатор отечественного здравоохранения и медицинской науки, государственный деятель, <…> доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Евгений Николаевич Беляев», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что коренные реформы в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения России в конце ХХ века связаны с именем Беляева. Так, под его руководством была создана Концепция развития госсанэпидслужбы.

Отметим, Евгений Беляев родился в поселке Песковка Омутнинского района Кировской области 22 октября 1937 года и окончил санитарно-гигиенический факультет Пермского государственного медицинского института в 1961 году. В 1990—1992 годах был главным государственным санитарным врачом РСФСР, в 1992—1996 годах находился на посту главного государственного санитарного врача РФ.