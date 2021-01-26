Химки, Московская область, 26 января 2021, 15:10 — REGNUM В городе Химки Московской 26 января открылась транспортная развязка, соединяющая старую и новую части города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В церемонии открытия движения принял участие президент России Владимир Путин.
Ранее президент России поручил решить транспортную проблему в Химках. Город оказался разделён на две части не только шоссе, но и железнодорожной линией. Единственным путём из старого города в новый, где располагаются спальные микрорайоны, был Юбилейный проспект, жителям приходилось добираться около часа. Развязка даёт альтернативу — она организует транспортные потоки между трассой М-10 и улицей Репина.
Общая площадь развязки достигает 40 тыс. квадратных метров. На новой развязке ожидается интенсивное движение с расчётной скоростью движения автомобилей 70 км/ч.