Челябинск, , 15:08 — REGNUM В Челябинской области будет построено ещё три корпуса областной инфекционной больницы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Новые здания образуют вторую очередь учреждения. После их возведения больница будет состоять из 14 корпусов. В новых можно будет развернуть от 54 до 280 коек.

Принять пациентов новые здания могут уже весной. Как сообщало ИА REGNUM, первая очередь больницы была введена в ноябре. Её строили с лета. Сейчас там находится ковидный госпиталь.