Женева, Швейцария, , 15:06 — REGNUM Эксперты Всемирной организации здравоохранения призвали 26 января беременных женщин избегать вакцинаций препаратом компании Moderna, сообщает Mirror.

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Согласно новым рекомендациям международной организации, беременным женщинам следует избегать вакцинации этим препаратом, если они не являются медицинскими работниками или находятся в группе повышенного риска.

Кроме того, в ВОЗ выступили с рекомендацией проводить вакцинацию этим препаратом с помощью двух доз с интервалом в 28 дней.