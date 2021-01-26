Москва, , 15:06 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал отказаться от путешествий в Турцию после того, как там было совершено вооруженное нападение на граждан РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

«В Стамбуле турок ранил ножом трех русских туристов. Что не нашел других, нерусских? Семья поехала отдыхать — и сзади ножом поранил всех троих. Не надо ездить в Турцию! Самая коварная страна!» — заявил Жириновский, напомнив, что ранее в Турции был убит посол РФ.

В Стамбуле задержали гражданина Турции, подозреваемого в нападении на трех граждан РФ, — пострадали две женщины и мужчина. По данным местной полиции, задержанный попросил у них денег, а после отказа нанес несколько ударов ножом и скрылся.