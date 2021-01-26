Хельсинки, , 15:08 — REGNUM Три человека, которые ранее были привиты от COVID-19, скончались в Финляндии. Об этом 26 января сообщает финское Агентство по безопасности и разработкам в медицинской сфере (Fimea).

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«В Fimea поступили первые сообщения о смертях, произошедших вскоре после вакцинации от коронавируса. К 25 января известно о трех таких случаях», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, предположительно, все три пациента скончались из-за болезней, которые были у них до прохождения ими вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря минувшего года в Финляндии стартовала вакцинация от COVID-19 с использованием препарата от американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech.