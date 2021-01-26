Сеул, , 15:06 — REGNUM На военных базах США в Южной Корее продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

По их словам, коронавирус выявлен у двух военнослужащих и двух членов семьи. В настоящее время инфицированные изолированы и переведены в медицинские учреждения на базу «Кэмп Хамфрис» в Пхёнтхэке.

Общее число подтверждённых случаев на американских базах, расположенных в Южной Корее, увеличилось до 669.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 354 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 75 875.

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