Астрахань, , 15:02 — REGNUM В Астраханской области 26 января подтверждено 174 новых случая заражения коронавирусом — на один меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 23 тыс. 780 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 755 человек.

Выздоровели 14 тыс. 793 пациента с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 470 человек скончались.