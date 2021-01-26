Астрахань, 26 января 2021, 15:02 — REGNUM В Астраханской области 26 января подтверждено 174 новых случая заражения коронавирусом — на один меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.
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Всего в регионе было зарегистрировано 23 тыс. 780 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 755 человек.
Выздоровели 14 тыс. 793 пациента с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 470 человек скончались.