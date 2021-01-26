Москва, , 14:59 — REGNUM Открытие Россией авиасообщения с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром, приостановленного из-за пандемии COVID-19, первая ласточка на пути восстановления полноценного восстановления авиасообщения с другими странами, заявила корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Джанджугазова.

«При этом оговариваются условия, на основании которых будет открыто авиасообщение и в частности текущая эпидемиологическая ситуация в странах с которыми возобновляются авиаперелеты.

Ключевым маркером эпидемиологического состояния является количество инфицированных — не более 40 случаев на 100 тыс. населения в течение 14 дней.

При этом суточный прирост новых случаев в каждой из стран не должен превышать 1% за 14 дней, а коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в течение недели должен быть не более «1».

Кроме того, возобновление авиасообщения происходит на принципах взаимности. В настоящее время эти страны отвечают установленным требованиям и конечно есть практический смысл постепенно восстанавливать туристские потоки.

В этой связи очень важны симметричные темпы вакцинации во вновь открываемых для туризма странах», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство сняло запрет на въезд в Россию для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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