Тбилиси, , 14:59 — REGNUM В Тбилиси 26 января к зданию правительства Грузии на акцию протеста вышли недовольные тем, что власти продлили карантинные ограничения. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

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По данным журналистов, на акцию вышли гражданские активисты, оппозиционные политики, представители бизнеса и объектов культуры. Протестующие называют действующие ограничения «незаконными» и требуют их отменить.

Сообщается, что некоторые участники протеста начали торговать во время акции сахарной ватой и сувенирами. Активисты заявляют, что не прекратят проводить протесты, пока власти не отменят ограничения.

Напомним, в Грузии с 28 ноября 2020 года действуют жёсткие карантинные меры, которые ограничивают торговлю. Также запрещена работа общественного транспорта и детских садов. Учебные заведения работают в режиме онлайн.

Отменить эти ограничения власти обещали с 1 февраля, но потом в правительстве сообщили, что в Тбилиси, Рустави и Кутаиси ограничения продлят до 1 марта.

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