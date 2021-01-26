Душанбе, , 14:44 — REGNUM Таджикистан планирует возобновить международное воздушное сообщение в ближайшее время. Об этом 26 января заявил президент республики Эмомали Рахмон во время послания парламенту.

По его словам, возобновление авиасообщения стало возможным благодаря победе над коронавирусом. В связи с открытием границ в республике восстановили двухнедельный карантин для приезжих иностранных граждан.

Рахмон считает, что в Таджикистане одержана полная победа над COVID-19. По официальным данным, новые случаи в республике не регистрируются с 30 декабря. Всего в Таджикистане выявили 13,3 тыс. случаев заражения.

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