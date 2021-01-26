Уфа, , 14:43 — REGNUM Помогать детям, оставшимся без попечения родителей в Башкирии, планирует мастер смешанных боевых искусств Джефф Монсон. Об этом он сообщил в интервью корреспондентам программы «Честно говоря».

«Хочу помогать детям, оставшимся без родителей и оказавшимся в трудной жизненной ситуации», — заявил Монсон.

Спортсмен недавно переехал в Уфу на постоянное место жительства (в 2018 году он получил гражданство России).

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе Джефф Монсон учит башкирских подростков и детей единоборствам.

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