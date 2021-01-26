Москва, , 14:40 — REGNUM Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») отозвал обращения в СКР и Генпрокуратуру с просьбой привлечь к уголовной ответственности сотрудника ГУ МВД по Санкт-Петербургу, ударившего в живот женщину в ходе несогласованного митинга.

«Полицейский, действительно, перед этим подвергся нападению, потому и воспринял бежавшую наперерез ему женщину как реальную угрозу, жестко на нее среагировав. Это серьезно меняет дело, поэтому отзываю свои запросы», — написал Хинштейн в Twitter.

Решение отозвать запросы он принял после подробного обсуждения ситуации с руководством МВД и прокуратуры.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, комитет Госдумы по информполитике намерен проанализировать фейки о несанкционированных митингах 23 января и представить итоговый отчет. Хинштейн предлагает ужесточить ответственность за незаконное ношение формы сотрудника службы правоохранительных органов — предлагается усилить ответственность, если ношение формы сопровождается фейковыми заявлениями или действиями.

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