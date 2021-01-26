Тбилиси, , 14:48 — REGNUM В Грузии в связи с улучшением эпидемиологической обстановки снизилось количество жителей, которые согласны пройти вакцинацию от COVID-19. Об этом, как передает «Общественное телевидение», 26 января заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний, ведущий эпидемиолог страны Амиран Гамкрелидзе на брифинге.

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"Нами проводится социологическое исследование и от 50 до 60% людей согласны пройти вакцинацию, — отметил врач. — В ноябре этот показатель был выше, потому что тогда уровень смертности увеличивался, была тяжелая ситуация, затем степень доверия стала снижаться».

По мнению Гамкрелидзе, нужно лучше информировать население о вакцинации. Он попросил СМИ подключиться к этому вопросу.

Стоит отметить, что ранее в минздраве Грузии заявили, что планируют прививать население вакциной от компании из США Pfizer и фирмы из Германии BioNTech.

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